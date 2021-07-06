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"نفق مظلم جداً".. "دياب" يحذر من كارثة محدقة بلبنان وشعبه

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"نفق مظلم جداً".. "دياب" يحذر من كارثة محدقة بلبنان وشعبه "نفق مظلم جداً".. "دياب" يحذر من كارثة محدقة بلبنان وشعبه
دعا المجتمع الدولي للتحرك لإنقاذ البلاد من أزمتها الطاحنة

حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان حسان دياب، اليوم (الثلاثاء)، من أن بلاده وشعبه على شفير الكارثة.

وقال "دياب" في كلمة بعد اجتماع مع مجموعة من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في بيروت: "إن لبنان يعبر نفقًا مظلما جدًا، وبلغت المعاناة حدود المأساة، فالأزمات الحادة التي يعيشها اللبنانيون، على مختلف المستويات الحياتية والمعيشية والاجتماعية والصحية والخدماتية، تدفع الوضع في لبنان نحو الكارثة الكبرى التي تتجاوز تداعياتها أي قدرة على الاحتواء، وبالتالي نصبح أمام واقع لبناني مخيف"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "أصبح ربط مساعدة لبنان بتشكيل يشكل خطرًا على حياة اللبنانيين وعلى الكيان اللبناني، لأن الضغوط التي تمارس والحصار المطبق على لبنان لا يؤثر على الفاسدين، بل يدفع الشعب اللبناني وحده ثمنًا باهظًا يهدد حياته ومستقبله كما يهدد لبنان كنموذج ورسالة في العالم".

ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال المجتمع الدولي للتحرك لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية الطاحنة.

وفي الشهر الماضي، حمّل مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي زعماء لبنان المسؤولية عما وصلت إليه البلاد من أزمة سياسية واقتصادية، مشيرًا إلى أن بعضهم قد يتعرض لعقوبات إذا استمر تعطيل خطوات تشكيل حكومة جديدة وبدء إصلاحات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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