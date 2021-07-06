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جازان.. ولادة ناجحة لسيدة تبلغ من الوزن 176كيلوجرامًا

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جازان.. ولادة ناجحة لسيدة تبلغ من الوزن 176كيلوجرامًا جازان.. ولادة ناجحة لسيدة تبلغ من الوزن 176كيلوجرامًا
وضعت تؤامًا عبر قيصرية..  بصحة جيدة وغادرت المستشفى

جازان.. ولادة ناجحة لسيدة تبلغ من الوزن 176كيلوجرامًا

تمكن فريق النساء والولادة بمستشفى أبو عريش العام من إجراء عملية ولادة قيصرية حرجة لسيدة حامل بتوأم ومصابة بمرض السمنة المفرطة وتبلغ من الوزن 176 كيلوجرامًا.

وفي التفاصيل ذكرت صحة جازان بأن السيدة حضرت لقسم الطوارئ في حالة ولادة وتمت معاينتها بواسطة فريق النساء والولادة الطبي وعلى الفور قرر الفريق إجراء عملية ولادة قيصرية للمريضة، وذلك بعد عرضها ومعاينتها من قبل طبيب التخدير وطبيب العناية المكثفة تحسبًا لأي طارئ.
وأضافت أنه تم إجراء العملية بنجاح دون مضاعفات وهي بصحة جيدة وقد غادرت المستشفى ولله الحمد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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