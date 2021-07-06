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محافظ المنيا يلتقي نواب البرلمان لمناقشة القضايا الخدمية و«حياة كريمة»

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محافظ المنيا يلتقي نواب البرلمان لمناقشة القضايا الخدمية و«حياة كريمة» محافظ المنيا يلتقي نواب البرلمان لمناقشة القضايا الخدمية و«حياة كريمة»

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واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الثلاثاء، عقد الاجتماعات الدورية مع عدد من أعضاء مجلس النواب بدائرة المنيا بالمحافظة، لمناقشة أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين من أهالي المحافظة، والعمل على إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ المنيا، حرصه على لقاء النواب في إطار التواصل والتعاون المشترك والمستمر معهم، من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.

ناقش المحافظ منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص، والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لضبط العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء ووقف فوضى التراخيص وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها .

استعرض النواب عدد من المشكلات التي تعاني منها دوائرهم، مؤكدين أن هناك تفاعل مثمر بين نواب البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بهدف تحقيق الصالح العام للمواطنين.

المصرى اليوم

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