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حملات توعوية للمرأة والشباب بقنا للحفاظ على البيئة

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حملات توعوية للمرأة والشباب بقنا للحفاظ على البيئة حملات توعوية للمرأة والشباب بقنا للحفاظ على البيئة

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استمراراً لنشر الوعى البيئى بكافة المحافظات قام فرع جهاز شؤون البيئة بقنا بتنفيذ ندوة توعية بيئية بالتعاون مع جمعية البركة الخيرية بقوص تحت عنوان «دور المرأة في الحد من استخدام البلاستيك احادى الاستخدام»، وذلك ضمن حملة «معا للحفاظ على البيئة» التي يدشنها الفرع الاقليمى لجهاز شؤون البيئة بقنا، والتى تستهدف عدد 30 إمرأة وفتاة، بهدف تعليمهم كيفية الحفاظ على البيئة من خلال استغلال أشياء بسيطة بالمنزل واتباع بعض السلوكيات الإيجابية كالحد من استخدام البلاستيك احادى الاستخدام لإضراره بالبيئة، وتوضيح البدائل الأخرى من استخدام الحقائب القماش والورق والاوانى الفخارية وإعادة التدوير.

المصرى اليوم

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