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ضبط 205 أسلحة نارية و245 متهمًا بالاتجار بالمخدرات

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ضبط 205 أسلحة نارية و245 متهمًا بالاتجار بالمخدرات ضبط 205 أسلحة نارية و245 متهمًا بالاتجار بالمخدرات

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وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، الثلاثاء، حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود تلك الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 205 قطع أسلحة نارية بحوزة 177 متهمًا، وضبط 214 قطعة سلاح أبيض، و220 قضية مخدرات بإجمالي 245 متهمًا ضُبط خلالها كميات متنوعة من مخدر الحشيش والبانجو والهيروين والإستروكس والفيودو والبودر والشابو والآيس والهيدرو والأفيون، و1790 قرص مخدر.

كما تمكنت الحملة من تنفيذ 81481 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 8 متهمين ارتكبوا 8 متنوعة، وضبط 28 متهمًا بأعمال البلطجة، و336 دراجة نارية مخالفة، و22952 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.

المصرى اليوم

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