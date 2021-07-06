مي حلمي تكشف عن اسم لاعب كرة قدم تتمنى الزواج منه (تعرف عليه)

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تعرضت الإعلامية الرياضية مي حلمي إلى سؤال متكرر، الساعات الماضية، حول ما أن كانت مُرتبطة في الوقت الحالي أم لا، وظلت تجيب على ذلك السؤال أكثر من مرة نافيه ارتباطها في الفترة الراهنة.

وقالت «حلمي» عبر خاصية «ستوري» بموقع الصور «انستجرام»، الثلاثاء، ردًا على سؤال «كنتي بتقولي في برنامج أنك احتمال تكوني مرتبطة، ليه دلوقتي بتقولي لا؟»: «لا السؤال كان فيه حب أم لا، وكلمة احتمال معناها عدم تأكد».

وتوالت الأسئلة عينها حول زواجها: «هتتجوزي» وتجيب الإعلامية «لا.. مغلق للتصليحات»، وتلقت سؤال ثاني: «لو الشخص اللي كان في حياتك حب يرجعلك ويعتذر هتسمحي له؟»، وترد: «في العموم أنا شخص لما بيصحى مابيرجعش تاني».

وطرح أحد المُتابعين سؤال: «لو هتتجوزي لاعب كرة أجنبي يكون مين؟»، وتجيب: «بوفون، جيانلويجي بوفون يُختصر عادة بـ(جيجي بوفون)، وهو لاعب كرة قدم إيطالي، يلعب في مركز حراسة المرمى مع نادي بارما في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية.

فيما تلّقت سؤال أخر: «بعد التجربة القاسية اللي مريتي بها إيه مواصفات الشخص اللي ممكن يخليكي تفكري تتجوزي»، وتجيب: «بات مان أو سوبر مان أو سبايدر مان حد بيطير مثلا».

وكانت مي حلمي حيّرت جمهورها بسبب إجابتها على سؤال إن كانت تعيش قصة حب حاليا بعد انفصالها عن الفنان محمد رشاد منذ أشهر، وذلك خلال برنامج «تفاعلكم» عبر قناة «العربية»، حيث ردت مي بكلمة واحدة وهي «احتمال»، ما تسبب في تلقيها تساؤلات بشأن معني كلمتها إلى الآن.