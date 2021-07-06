أشرف زكي يعتذر عن تصريحاته بشأن سحر كامل: «فُهمت بشكل خاطئ.. وقدمت العزاء لأسرتها»

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في لفتة إنسانية طيّبة، اعتذر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن فهم تصريحاته بشأن الفنانة سحر كامل بطريقة خاطئة، إذ قال إنه تقدم العزاء لأسرة الراحلة، لأنها تنتمي لأسرة فنية حتى ولو كانت «ليست عضوة أو تنتمي بالنقابة».

وأضاف في تصريح خاص لـ «المصري اليوم» أنه يعتذر عن أي اساءة لفهم تصريحاته بشكل خاطيء أو غير واضح بأنه لا يعرفها ولا تنتمي للنقابة، لأنه لا يعني تلك الجملة بمعناها الذي ظهر في التصريح.

وأشار إلى أنه يعتز بكل فنان بشكل عام سواء كانوا أعضاء بنقابة المهن التمثيلية أو لا ينتمون إليها، لافتًا أن هدفه ودوره الأول والأخير وشغله الشاغل طوال يومه لرعاية شؤونهم.

وتابع أنه وجميع الفنانين ينعون جميعًا رحيل الفنانة سحر كامل، متمنيًا أن يتغمدها الله برحمته.

وكانت الفنانة سحر كامل، توفت، أمس، حيث شاركت في عدد من الأعمال والتي اشتهرت بدورها في فيلم «الناظر»، حيث جسدت دور زوجة «اللمبي»، وهو الفنان محمد سعد، واشتهرت بمقولة صاحبة «وأنا مالي يا لمبي»، وبدورها في فيلم «وش إجرام» مع الفنان محمد هنيدي، وقبلها مشاركتها في فيلم «جاءنا البيان التالي» بدور مع «هنيدي» أيضًا، كما لمعت بدورها في فيلم «حاحا وتفاحة».

يذكر أنها درست في كلية التجارة بجامعة عين شمس، وحكت الفنانة في أحد اللقاءات التليفزيونية أنها عشقت التمثيل منذ مرحلة الطفولة، حيث إنها أدت أول أدوارها في مرحلة الثانوية العامة.

وقالت «سحر»: «كان أول دور لي في فيلم مع المخرج الكبير ناجي أنجلو والفنانة الكبيرة مديحة كامل، كنت في أولى ثانوي ووالدي ووالدتي رفضوا إني أمثل».