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الداخلية تكشف تفاصيل جديدة قضية «التنقيب عن الآثار» (صورة)

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كشفت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جهودها لمكافحة جرائم التنقيب عن الآثار.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بسبك كمية من المشغولات الذهبية «مجهولة المصدر»، ودون مستندات ملكية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير وتبين أنه «أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة»، وبحوزته سبيكة ذهبية «مجهولة المصدر»، وبمناقشته عن مصدرها أقر بتحصله على كمية من المشغولات الذهبية من «نجل عمه، مقيم بمحافظة أسوان»، عقب عثوره عليهم إثر قيامه بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنه بمحافظة أسوان، وقيامه بصهر تلك المشغولات بمنطقة الصاغه بدائرة القسم وتحويلها إلى السبيكة المضبوطة بحوزته بقصد التصرف فيها بالبيع.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبصحبته شخصين، مقيمان بذات العنوان، حال تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار محل سكنهم وعُثر بداخلها على حفرة قطرها 3 أمتار بعمق 5 أمتار، تؤدي إلى نفق طوله مترين، كما عثر على كمية من أحجار الكوارتز مختلفة الأحجام، وأدوات الحفر والتنقيب.
وبمواجهتهم بأقوال المتهم الأول أيدوها، واعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمحل سكنهم باستخدام المضبوطات واستخراج كمية من المشغولات الذهبية وتسليمها إلى الأول بقصد صهرها على النحو المشار إليه والتصرف فيها بالبيع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المتهم

المصرى اليوم

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