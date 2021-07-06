المنيا الأزهرية تواصل تدريب المعلمين على المناهج «أون لاين»

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تواصل منطقة المنيا الأزهرية، فعاليات تدريب معلمي الصفوف الأولى بمرحلة التعليم الابتدائي على المنهج الجديد «أونلاين»، والتي تُجريها إدارة التدريب حتى نهاية شهر يوليو الجاري .

وذلك لإكساب المعلمين الخبرات المهنية والتربوية التي تمكنهم من خدمة النشء الجديد في تلك المرحلة العمرية الخاصة، وما تتطلبه من إرشاد نفسي وتربوي للاعتماد على ذاته، واكتشاف بواكير نبوغه ومهاراته.

وقال الدكتور حمدي صلاح، مدير التدريب بالمنطقة أنه تجري على قدم وساق فعاليات الاستعداد لتدريب معلمي ومعلمات الصف الرابع الابتدائي، في الأول من أغسطس المقبل على المنهج الجديد؛ وذلك بهدف تمكينهم من اكتساب المهارات المعرفية، التي يتم من خلالها عملية التبادل بين أطراف العملية التعليمية، واستكمالًا للمنظومة التعليمية الجديدة موجهًا المستهدفين للتدريب بضرورة الاستفادة القصوى من التدريب؛ لدعم المنظومة التعليمية الجديدة.

ياتي ذلك برعاية الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس منطقة المنيا الأزهرية، والشيخ إبراهيم محمود إبراهيم، الوكيل الشرعي، والأستاذ محسن خالد حسن، الوكيل الثقافي.