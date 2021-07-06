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حاسبة الوفاة .. علماء يطورون آلة لتحديد موعد رحيل المرضى

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حاسبة الوفاة .. علماء يطورون آلة لتحديد موعد رحيل المرضى حاسبة الوفاة .. علماء يطورون آلة لتحديد موعد رحيل المرضى

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لا يتوقف العلم عند حد، حتى أن العلماء يحاولون مواجهة «الموت» الذي يعتبرونه الحقيقة المطلقة الوحيدة، عبر تطوير آلة لتحديد موعد الوفاة.

وحسبما ورد في دراسة نشرتها مجلة «Canadian Medical Association Journal» العلمية، طور فريق من الباحثين بمستشفى «أوتاوا» الكندية آلة حاسبة رقمية يمكنها تحديد موعد وفاة المرضى.

وحسبما أوردته الورقة البحثية المنشورة بمجلة «كانديان ميديكال أسوشيشن» تتنبأ حاسبة الوفاة الرقمية، التي صممها باحثون كنديون بموعد وفاة الشخص خلال الأشهر الستة المقبلة.، من خلال تحليل بيانات حالة المرضى الصحية.

و اعتمد مصممو حاسبة الوفاة الرقمية، على بيانات جمعوها حول صحة حوالي نصف مليون مسنًا كنديًا (491 ألفا) ن قدمت لهم كندا رعاية طبية منزلية في الفترة ما بين 2007 حتى 2013.

أطلق مصمموا حاسبة الوفاة الجديدة اسم «RESPECT»؛ إذ يعتبرونها تنويهًا للرعاية التي يستحقها المريض قبيل وفاته؛ فعلى الرغم من التكهنات المخيفة التي تقدمها، إلا أنها مصممة لمساعدة البشر. وتحسين حياة كبار السن وعائلاتهم، بحسب المشاركين في الدراسة.

وحسبما البروفيسور، بيتر تانوسيبوترو، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، «تسهم حاسبة الوفاة الرقمية في اتخاذ القرار اللازم بشأن الاعتناء بالمريض نظرًا لمعرفة المدة المتبقية من حياته؛ إذ تهدف حاسبة الموت الرقمية لتقديم رعاية مكثفة للمرضى، في الأيام القليلة المتبقية من حياتهم».

ويرى «تانوسيبوترو» أن حاسبة الوفاة الرقمية ستتيح الفرصة لعائلة المريض لإمضاء وقت أكبر معه قبيل أن تنتهي حياته. وتجري حاليا اختبارات الحاسبة الجديدة في مقاطعة أونتاريو الكندية. ويجب أن تظهر ردود فعل الأقارب مع الوقت، كم عدد الأشخاص الذين استفادوا من معرفة موعد رحيل مريضهم.

المصرى اليوم

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