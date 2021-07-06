بمشاركة بنك الشفاء المصري .. افتتاح وحدة العناية المركزة بالمنيا

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افتتح الدكتور مصطفى عبدالنبى رئيس جامعة المنيا، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء وحدة العناية المركزة بقسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى المنيا الجامعي، وبحضور الدكتور معز الشهدى الرئيس التنفيذى لبنك الشفاء المصرى والذى قام بتجهيز الوحدة بالكامل.

وشارك بنك الشفاء المصرى في زيادة عدد أسره العناية المركزة بوحد العناية المركزة بقسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى المنيا الجامعى بعدد 10 أسرة رعاية مركزة تضم عدد 8 أجهزة تنفس صناعى و10 أسرة رعاية كهربائية و5 مراتب هوائية و10 أجهزة مونيتور وكذلك 15 جهاز سرنجات محاليل و5 مضخات محاليل هذا بالإضافة إلى جهاز رسم القلب وأخر للصدمات الكهربائية بقيمة أربعة مليون جنيها.

و أعرب السيد اللواء المحافظ أسامة القاضى محافظ المنيا عن تقديره للدور الذي يقوم به بنك الشفاء المصرى في خدمة مؤسسات المجتمع المدنى في كافة مجالاته الاجتماعية والطبية والتثقيفية، والعمل على توفير منظومة متكاملة للرعاية الصحية المجانية للمواطنين الغير قادرين على تحمل تكلفة العلاج من أفراد المجتمع المصرى وذلك بأستمرارها في تقديم الخدمات التي تكون من شأنها تحسين جودة الخدمات الصحية في محافظ المنيا.

وأشاد رئيس جامعة المنيا، بدور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية في المساهمة بدعم وتحسين القطاع الصحى في كافة المحافظات وأختص بالذكر الدور الذي يقوم به بنك الشفاء المصرى كأحد مؤسسات المجتمع المدنى العريق في دعم القطاع الصحى الحكومى والخاص وتتضح صوب أعيننا الدور الذي تقوم به الجامعة في رفع المعاناة عن كاهل المرضى وأبناء الشعب بمحافظة المنيا وذلك من خلال عده أوجه منها توفير كافة أوجه الرعاية الصحية بالمستشفيات الجامعة وإنشاء مستشفيات تخصصية بالمحافظة وخروج قوافل طبية متكاملة تنظمها الجامعة بالتعاون مع محافظة المنيا للقرى الأكثر احتياجا، ودعم بنك الشفاء المصرى المستمر لكافة القطاعات يساهم مساهمة فعالة في زيادة فعاليه الخدمة التي تقدمها الجامعة وتتيح للمستشفيات الجامعية أستقبال عدد كبير من المرضى يوميا .

وقال الدكتورمعز الشهدى الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس الأمناء لبك الشفاء المصرى أن تعاون ودعم المستشفيات الجامعية يأتى في إطار خطة البنك لتجهيز ودعم أقسام العناية المركزة في المستشفيات الحكومية والجامعية داخل المحافظات الأكثر إحتياجا خاصة محافظات الصعيد بهدف تقديم أفضل رعاية طبية للمرضى.

ويعد بنك الشفاء المصرى أحد المؤسسات الأهلية الرائدة التي تهدف إلى توفير العلاج للفئات غير القادرة، من خلال عدد من البرامج منها تطوير المستشفيات الجامعية والحكومية من خلال تزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة والأدوية والمستلزمات الطبية .