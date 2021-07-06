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الحكم على سما المصري في «سبّ وقذف » ٢٧ يوليو

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الحكم على سما المصري في «سبّ وقذف مرتضى منصور» ٢٧ يوليو الحكم على سما المصري في «سبّ وقذف » ٢٧ يوليو

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حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، الثلاثاء، جلسة ٢٧ يوليو الجارى، للحكم في الدعوى المقامة من رئيس نادي السابق، ضد سامية أحمد عطية عبدالرحمن، والشهيرة بـ«سما المصري»، والذى يتهمها فيها بسبه وقذفه.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية رفضت استشكال «سما المصري» على الحكم الصادر بحبسها عاما وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بـ«خدش الحياء العام والفسق والفجور».

كانت النيابة أحالت «المصري» إلى المحكمة الاقتصادية في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية في 27 يونيو الماضى عاقبت «المصرى» بالسجن 3 سنوات وغرمتها 300 ألف جنيه في اتهامها بـ«خدش الحياء العام» في قضية أخرى.

المصرى اليوم

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