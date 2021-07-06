مدرسة حقلية إرشادية لزيادة إنتاجية أشجار النخيل المثمرة بالشرقية

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أعلن المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، بتنفيذ مدرسة حقلية إرشادية لزيادة إنتاجية أشجار النخيل المثمر، لمزارعي قرية الجوسق التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالحميد من المعمل المركزي لبحوث النخيل ،والمهندس محمود الشناف من قسم الإرشاد الزراعي بالمديرية، ومهندسي الإرشاد بإدارة بلبيس الزراعية وعدد من المزارعين.

أوضح وكيل وزارة الزراعة، استمرار المديرية في تنفيذ الندوات الإرشادية الحقلية خلال موسم الزراعة، وذلك لتوعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية، وتعريفهم بطرق حمايتها من الآفات الضارة ،كما تم إستعراض الأهمية الإقتصادية لأشجار النخيل وطرق خدمته، وكيفية إجراء عملية التقليم ومكافحة سوسة النخيل وتم الرد على استفسارات المزارعين.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين، من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية، وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية، وإستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد إستخدام المياه، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان، وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الإستيراد وزيادة الدخل القومي.