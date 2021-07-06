وزير المجالس النيابية يشكر «الشيوخ» على أداءه في ختام دور الانعقاد الاول

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قال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية: «كانت سعادة غامرة، وشرف عظيم أن تتاح لي فرصة تمثيل الحكومة بمجلسكم الموقر في أولى فصوله التشريعية وبعد انقضاء دوره التشريعي الأول، لأشهد جهود دولتكم الحثيثة المقدرة، وجهود السادة أعضاء المجلس الموقرون، وما قدمتموه من عظيم الجهد، وبذلتموه من ثمين الوقت ليضلع مجلسكم الموقر بالدور الذي أوكله له الدستور استجابة للإرادة الشعبية التي أفصح الاستفتاء المجرى على الدستور عنها، ايمانًا بقدرة شيوخ هذه الأمة على المشاركة في رسم سياساتها والإسهام الإيجابي في مقدراتها وثقة من الشعب في نوابه في أن يعبروا عنه بثقة ونزاهة في مرحلة بالغة الأهمية وشديدة الحساسية من تاريخ هذا الوطن الغالي وتاريخ شعبه الأبي العظيم

و أضاف «فؤاد» موجها حديثه لرئيس المجلس: «لطالما سعدنا بالحديث إلى منصتكم العاليةِ التي تشرفت بأن وطأطموها كشيخ جليل من شيوخ القضاء وعلم من أعلام الدستور والقانون فأدرتم جلساتِ المجلسِ بحكمةٍ بالغةٍ ومهارةٍ رفيعةٍ كما سعدنا دائمًا بمداخلات وأراء النواب الموقرون التي استهدفت صالحَ الوطنِ والمواطنِ وهو الهدف والغاية التي تجمعنا»

و تابع الوزير :«دولة الرئيس اسمح لي أن أشيد بالأداء الراقي لمكتب مجلسكم الموقر والسيدين الوكيلين السيد الوكيل الأول المستشار الجليل بهاء أبوشقة والسيدة الوكيلة الفاضلة فيبي فوزي اللذين كانا خير عون لنا جميعًا وقدوة لما يجب أن يكون عليه نائب الشعب السيداتُ والسادةُ وأثمن أيضًا الدور المتميز الذي يقوم به السادة رؤساء الهيئات البرلمانية الموقرون الذين أسهموا جميعًا في خروج الصورة العامة لمجلسكم الموقر بشكل متميز».