«المحامين»: فرعية قنا تعلن تشكيل لجنة الإشراف على ملف دورات انتخابات النقيب

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أعلنت نقابة المحامين، عن تشكيل النقابة الفرعية بقنا، برئاسة أحمد كامل، القائم بأعمال النقيب خلفًا للراحل فتحي صويني، لجنة من أعضاء المجلس للإشراف على الانتخابات التي تجرى الخميس المقبل على منصب النقيب، وذلك لتسيير العملية الانتخابية، وتذليل العقبات، والتواصل مع اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وأضاف البيان الصادر من الفرعية، أن اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات سيكون مقرها بمجمع محاكم قنا، منوهًا إلى أن عبدالناصر فارس أمين الصندوق سيتولى رئاسة هذه اللجنة.

وأوضح بيان النقابة الفرعية، أن عضوية اللجنة تشكلت من أحمد عبدالتواب، عضو المجلس عن فرشوط، وسيتولى الإشراف على لجان مركز نجع حمادي، وأبوتشت، وفرشوط، وشورى فاوي عضو المجلس، سيتولى الإشراف على لجان مركز دشنا، والوقف، ويحيى معتوق، عضو المجلس، سيتولى الإشراف على لجان قوص ونقادة وقفط، على ان يتولى رئيس اللجنة الإشراف على لجان بندر ومركز قنا.

يذكر أنه يتنافس على مقعد النقيب 6 محامين هم: علاء الدين يوسف أحمد حسين، وأحمد حسين محمد حامد العيادي، ومحمود محمد محمود أحمد، وهمام محمد همام أحمد، ومحمد فؤاد جاد الله يوسف، وموسى صافي حميد أحمد