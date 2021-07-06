«المحامين»: «وزير المالية» يشيد بـ «مجلة المحاماة»

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أعلنت نقابة المحامين، عن تلقى رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، خطابًا من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ردًا على إهداءه العدد الأول من مجلة المحاماة، بعد إعادة إصدارها.

وقال الوزير في خطابه: «تلقيت بمزيد من الامتنان إهدائكم القيم من مجلة المحاماة «العدد الأول»، ويسعدني أن أتقدم لكم ولفريق العمل القائمين على إعداد وتنفيذ ذلك العمل بخالص شكري وتقديري على مجهوداتكم».

وتابع: «وأمام هذا العمل لا يسعني إلا أن أعرب عن تقديري للمجهود الكبير الذي بذلتموه جميعًا للخروج بهذا الشكل، متمنيًا لكم دوام التوفيق والنجاح والتقدم».