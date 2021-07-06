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بدء تشغيل وحدة القسطرة القلبية والأوعية الدموية بمستشفى بدر الجامعي

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بدء تشغيل وحدة القسطرة القلبية والأوعية الدموية بمستشفى بدر الجامعي بدء تشغيل وحدة القسطرة القلبية والأوعية الدموية بمستشفى بدر الجامعي

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أعلنت جامعة حلوان تجهيز وحدة للقسطرة القلبية والأوعية الدموية داخل المستشفى وبدء العمل بأحدث الأجهزة يأتى ذلك تحت اشراف الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على المستشفيات الجامعية والتعليمية، والدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، والدكتور إيهاب لطفي مدير مستشفى بدر كلية الطب جامعة حلوان، والدكتور كريم منتصر نائب مدير المستشفى .

أشاد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بتضافر كل الجهود الجماعية فى عملية التطوير التي تتم باستمرار على أعلى مستوى بمستشفي بدر الجامعي لتظهر فى أبهى صورة لها لتقديم خدمات طبية كبرى، وتوفير كافة التخصصات لتلبية احتياجات المرضى، موضحًا أنه يجرى العمل لافتتاح العديد من الأقسام الجديدة بالمستشفى الجامعي المجهزة بأحدث الإمكانات، لتلبية احتياجات المجتمع والمنطقة المحيطة.

أفاد الدكتور ممدوح مهدى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن هذا التطوير يأتى في إطار دور جامعة حلوان لتقديم خدمة طبية مميزة للمترددين على المستشفى، وسعي الجامعة إلى التطوير المستمر، في إطار خطة الجامعة لتطوير المستشفى، موجها سيادته الشكر إلى البنك الأهلي المصري لدوره في التبرع وتجهيز وحدة القسطرة باحدث جهاز فيليبس Azurian.

أعلن الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن بدء تشغيل وحدة القسطرة القلبية بأحدث الاجهزة وأكثرها تطورا بمصر، واحدث أجهزة موجات صوتية للقلب ورعاية قلب حديثة التجهيز، ويتم استقبال مرضى القلب بعيادة القلب والأوعية الدموية بالعيادات الخارجية، بالإضافة إلى جاهزية المستشفى باحدث اجهزه لجراحات القلب المفتوح و الصدر بفريق طبى متخصص من استشاريين قسم جراحة القلب الصدر بالتعاون مع قسم القلب على مدار اليوم، و تم رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى وزيادة القدرة الاستيعابية بها وجارى الإنتهاء من تجهيز الأقسام الطبية المتبقية للإستعداد لتشغيلها فى المرحلة الثانية.

المصرى اليوم

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