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تفقد الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من قيادات القطاع، اليوم الثلاثاء، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة القاهرة الأزهرية، حيث زار لجنة معهد فتيات ابن الرشيد، وذلك خلال أداء طلاب القسم الأدبي امتحان مادة التوحيد.

وأشاد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال تفقد لجان الامتحانات بحسن الانضباط والالتزام في اللجان، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون فيها وأن يلتزم مسؤولو كل لجنة على توافر كافة أدوات التعقيم والتطهير مع التنفيذ الدوري لعمليات التعقيم والتطهير.

كما تابع رئيس قطاع المعاهد آليات نشر الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالشكاوى والاقتراحات، لتتاح للطلاب الفرصة الكاملة في تقديم شكاواهم واستفساراتهم من خلالها للنظر فيها والرد عليها من قبل مسؤولي غرفة العمليات بقطاع المعاهد.

وسادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم (الأدبي) دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، أو ورود أسئلة من خارج المنهج المقرر، كما جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد إلى غرفة العمليات المركزية بالأزهر أية شكوى تتعلق بالإجراءات الخاصة بها على مستوى جميع المناطق الأزهرية.

ويبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

رئيس قطاع المعاهد يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية ويشدد على التعقيم الدوري للجان..صور