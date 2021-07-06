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تعيين الدكتور حسين عيسى مستشارًا للشؤون الاقتصادية لاتحاد الصناعات المصرية

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تعيين الدكتور حسين عيسى مستشارًا للشؤون الاقتصادية لاتحاد الصناعات المصرية تعيين الدكتور حسين عيسى مستشارًا للشؤون الاقتصادية لاتحاد الصناعات المصرية

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أصدر اتحاد الصناعات المصرية قرارا بتعيين الأستاذ الدكتور حسين عيسى مستشارا للشؤون الاقتصادية بالاتحاد اعتبارا من يوليو الجاري. وقد جاء تعيين الدكتور حسين عيسى في إطار سعي اتحاد الصناعات المصرية لاستقطاب خبرات رفيعة المستوى على المستوى الاقتصادي خاصة بعد صدور قانون الاتحاد الجديد رقم 70 لسنة 2019 والذي ناط بالاتحاد معاونة في وضع السياسات الصناعية للبلاد وتنفيذها، ونص على أخذ رأي الاتحاد في مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتصلة بالصناعة، كما حدد من بين أهداف الاتحاد إمداد الحكومة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بنشاط الاتحاد الأمر الذي يستلزم قيام الاتحاد بإنشاء وحدة للدراسات الاقتصادية والتي سيشرف عليها الأستاذ الدكتور حسين عيسى.

من الجدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور حسين عيسى هو أحد الخبراء الاقتصاديين المرموقين الذين حصلوا على أعلى الشهادات العلمية وتقلد عددا من المناصب العلمية والأكاديمية والنيابية في حيث إنه حاصل على دكتوراه في المحاسبة – جامعة الولايات المتحدة الدولية – سان دييجو – كاليفورنيا – الولايات المتحدة الأمريكية 1992.

وتدرج في العمل الجامعي بدءا من عمله كأستاذ بقسم المحاسبة والمراجعة – كلية التجارة – جامعة عين شمس وصولا إلى شغل منصب رئيس جامعة عين شمس
كما أنه عضو بعدد من الجمعيات العلمية والمهنية منها:
- عضو جمعية المحاسبة الأمريكية – شعبة المحاسبة الإدارية – الولايات المتحدة
- عضو معهد المحاسبين الإداريين- الولايات المتحدة .
- عضو الجمعية المصرية للمحاسبة والنظم والمراجعة بمصر
- عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية- بمصر .

وقد تم تعيين الأستاذ الدكتور حسين عيسى عضوا بمجلس النواب في عام 2015 بموجب قرار رئاسي ثم ترأس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بعد فوزه بالتزكية من 2015 وحتي 2021.

المصرى اليوم

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