«ميسي كرة اليد».. الاتحاد الدولي يحتفي بمسيرة أحمد الأحمر

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أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، ويسعى المنتخب الوطني لكرة اليد لحصد ميدالية أوليمبية، خاصة بعد حصوله على المركز السابع في بطولة العالم الأخيرة، التي استضافتها مصر مطلع العام الحالي، واللعب مع منتخب الدنمارك بطل العالم هدف لهدف في مباراة ملحمية لن تنساها عقول المصريين ولا جماهير كرة اليد في العالم أجمع.

وقد كشف الاتحاد الدولي لكرة اليد عن استعدادات الفراعنة قبل انطلاق الأولمبياد واصفًا الفريق بأنه يجمع بين الخبرة والشباب، كما سلط الضوء على أحمد الأحمر قائد منتخب الفراعنة.

«كرة اليد المصرية وأحمد الأحمر لا ينفصلان».. هذا ما قاله تقرير الاتحاد الدولي عن قائد المنتخب الوطني عقب المباراة الودية التي جمعت فريق الفراعنة أمس مع المنتخب الفرنسي على أرضه، والتي انتهت لصالح الأخير بنتيجة (30-31).

كما أشار التقرير أن الظهير الأيمن لمنتخب مصر أحمد الأحمر قد شارك في أكثر من 300 مباراة بقميص الفراعنة، ومن المتوقع أن يوفر الأحمر لنفسه فرصة للخروج في القمة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة مع فريق مصر الذي يجد نفسه مرة أخرى وسط مصاف المنتخبات العالمية، بعد الأداء المشرف في بطولة العالم للرجال 2021، وكذلك الحصول على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب عام 2019.

وأكد حسين زكي، القائد السابق للمنتخب الوطني والمدرب الحالي للمنتخب مع الإسباني بارندو، أن الأحمر يعتبر ميسي كرة اليد ومستعد جيدًا لمباراة الافتتاح أمام البرتغال.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب الوطني في أولمبياد طوكيو 2020، والمقرر إقامتها نهاية شهر يوليو الحالي، ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات البحرين ومصر والبرتغال والسويد والدنمارك واليابان.

ويسعى منتخب اليد في الظهور الأولمبي السابع له لتحقيق نتيجة متميزة وسط طموح كبير في الميدالية الأولمبية، مع الوضع في الاعتبار أن أفضل مركز حققه المنتخب المصري في الدورات الأولمبية الماضية هو المركز السادس بأولمبياد 1996.

وفي إطار الاستعدادت لأولمبياد طوكيو، قام الإسباني جارسيا باروندو، المدير الفني للمنتخب، بجمع اللاعبين غير المحترفين في معسكر داخلي بالغردقة استمر لمدة 13 يوم، ثم معسكر أخر في القاهرة لمدة 20 يوم، قبل أن يتوجه المنتخب كله إلى إسبانيا لخوض أول منافسة ودية له مع المنتخب الكرواتي، والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة (31-28) قبل أن يخسر أمام أصحاب الأرض بنتيجة (29-30).

بينما خاض الفراعنة بالأمس مباراة أمام المنتخب الفرنسي خسر خلالها بصعوبة بنتيجة (31-30) ومن المنتظر أن تتوجه البعثة إلى ألمانيا في 9 يوليو ثم العودة إلى القاهرة يوم 12 يوليو قبل السفر إلى طوكيو.

وتشمل قائمة المنتخب المصري عدد من اللاعبين المتميزين والمحترفين بالخارج أبرزهم: علي زين ومحمد سند وخالد يحيى وأحمد هشام دودو وكريم هنداوي، وكذلك تضم عدد من أصحاب الخبرة مثل: أحمد الأحمر وعصام الطيار و محمد ممدوح هاشم وإبراهيم المصري ويحيى الدرع وسيف الدرع وأحمد خيري وأحمد مؤمن صفا وأكرم يسري وعمر الوكيل بكار.

ومن المقرر أن يختار المدير الفني القائمة النهائية التي ستشارك في أولمبياد طوكيو بعد العودة من ألمانيا.