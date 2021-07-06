5 نجوم يشعلون موقعة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي «يورو 2020»

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يلتقي المنتخبان الإسباني والإيطالي على أرضية ملعب ويمبلي، في المواجهة المُرتقبة ضمن الدور نصف النهائي لكأس أمم أوروبا "يورو 2020" لكرة القدم.

بعد أن بدوا وكأنهم يُعانون منذ عدة سنوات، يبدو أن منتخب إيطاليا قد تعافى مع مجموعة من اللاعبين الموهوبين بشكل لا يصدق، كان الأزوري أحد أفضل المنتخبات في يورو 2020، لقد فازوا في جميع مبارياتهم الخمس حتى الآن.

من ناحية أخرى، نجحت إسبانيا في الوصول إلى الدور نصف النهائي، لقد لعبوا كرة قدم جيدة، لكنهم لم يكونوا بنفس مستوى أداء الأندية الإسبانية التي هيمنت على العالم قبل عقد من الزمن.

ويضم كلا المنتخبين بعضًا من أكثر لاعبي كرة القدم موهبة على هذا الكوكب، على هذا النحو، ستكون هناك عدة معارك رئيسية تجري على أرض الملعب.

دعونا نلقي نظرة على خمسة لاعبين يجب الانتباه لهم في مواجهة إيطاليا وإسبانيا..

5- جورجينيو (إيطاليا)

لقد كان صيفًا رائعًا لجورجينيو. بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، أصبح جورجينيو في مهمة لإسكات منتقديه إلى الأبد. لقد كان قلب إيطاليا النابض في يورو 2020 وأخرج كل ما لدى ضد كل المُنافسين الأقوياء.

قدم جورجينيو بعض العروض الرائعة من خط الوسط وكان قوة لا يستهان بها. استعاد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا 35 كرة وخلق ستة فرص في يورو 2020 حتى الآن. تبلغ دقة تمريراته 94٪.

أنشأ جورجينيو فرصة لمن حوله للعب بحرية والتعبير عن أنفسهم. سيكون مرة أخرى مفتاحاً لفرص إيطاليا.

4- بيدري (إسبانيا)

اللاعب الشاب البالغ من العمر 18 عامًا هو أحد أكثر اللاعبين موهبة في العالم. لمساته الذكية وقدرته على الحفاظ على تقدم الأمور في خط الوسط بفضل تمريراته الدقيقة كانت مهمة لإسبانيا.

قطع بيدري إجمالي 61.5 كيلومترًا في بطولة أمم أوروبا 2020. لم يقطع أي لاعب آخر مساحة أكبر منه في المسابقة. كانت إبداعاته في الملعب والبراعة الفنية حاسمة بالنسبة لإسبانيا هذا الصيف. لكن نجم برشلونة سيواجه صعوبة في فعل ذلك أمام خط وسط إيطالي موهوب بشكل لا يصدق.

بيدري سيلعب دورًا حاسمًا في خط الوسط منتخب لاروخا. إنه يحتاج فقط إلى وصول الكرة إليه ومن ثم لن تواجه الجماهير مشكلة في التعرف عليه كلاعب كرة قدم استثنائي.

3- نيكولو باريلا (إيطاليا)

كان لاعب خط وسط إنتر ميلان أحد أفضل لاعبي إيطاليا في المباراة الماضية أمام بلجيكا. أظهر باريلا قدميه السريعة وقدرته الهائلة على وضع منتخب بلاده في المقدمة.

لقد كان قادرًا على فرض نفسه في خط الوسط وتغلب على بعض الخصوم البارزين. اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا سيكون حاسمًا لإيطاليا أمام وحدة خط وسط إسبانية هائلة.

لقد كان باريلا هادئًا نوعًا ما في مباراة ثمن النهائي أمام منتخب النمسا لكنه أكد مكانه في التشكيلة الأساسية بعد مستوى رائع ضد بلجيكا.

2- فيران توريس (إسبانيا)

كان فيران توريس حضوراً حيوياً لإسبانيا في الجهة اليمنى. مع غياب ليوناردو سبيناتسولا عن الملاعب حتى نهاية البطولة، قد يكون توريس مشكلة حقيقية للإيطاليين، لقد أظهر توريس لمحات من التألق في مراوغته وحركته.

كان ممتازًا في مباراة إسبانيا في دور الـ16 أمام كرواتيا. لقد سجل في مرمى كرواتيا بلمسة رائعة وصع هدفًا أيضًا. توريس مباشر للغاية في أسلوبه ويستمر في الركض خلف الدفاع. إذا تمكن من اللعب كما لعب ضد كرواتيا، فستواجه إيطاليا مشكلة حقيقية.

1- لورنزو إنسيني (إيطاليا)

كان لورنزو إنسيني مثيراً في يورو 2020 حتى الآن. تسببت مهاراته وإبداعاته في الملعب لإزعاج جميع خصوم إيطاليا حتى الآن.

مهاجم نابولي هو النقطة المحورية في هجوم إيطاليا، وعلى الرغم من أنه سيفتقد الارتباط مع سبينازولا الذي تعرض لإصابة سيغيب على إثرها عن بقية مباريات البطولة، فإن إنسيني سيتطلع إلى فرض نفسه في الجهة اليسرى.

هدفه الرائع ضد بلجيكا يجب أن يكون بمثابة تحذير لخط الدفاع الإسباني. سيحتاجون إلى التأكد من عدم السماح لإنسيني بمساحة كافية للركض وإطلاق التسديدات لأنه قد يكون حاسمًا كما حدث أمام بلجيكا.