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تأييد التحفظ على أموال حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار

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تأييد التحفظ على أموال حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار تأييد التحفظ على أموال حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار

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أيدت محكمة الجنايات المختصة، القرار الصادر من النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحفظ على أموال المتهميْنِ حسن راتب وعلاء حسانين المعروف بـ«نائب الجن»، المتهمين مع آخرين بتشكيل عصابي بتهمة الاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج.

وقالت مصادر قضائية إنه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية يجب عرض المتهمين الصادر ضدهم أمر بمنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والتقارير على محكمة الجنايات المختصة خلال أسبوع من صدور قرار الجهة المختصة بمنعهم من التصرف في أموالهم.

كانت النيابة العامة قررت حبس حسن راتب وعلاء حسانين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بتشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض. كماقرر قاضى المعارضات تجديد حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأصدرت «النيابة العامة» إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه- من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات.

ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه. وكذا استجوبت «النيابة العامة» سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر.

وأسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار.

المصرى اليوم

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