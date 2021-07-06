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مفتي المملكة يستقبل مديري فروع الرئاسة العامة للإفتاء

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مفتي المملكة يستقبل مديري فروع الرئاسة العامة للإفتاء مفتي المملكة يستقبل مديري فروع الرئاسة العامة للإفتاء
حثّهم على الاستفادة من اللقاءات التي تقدمها الرئاسة

مفتي المملكة يستقبل مديري فروع الرئاسة العامة للإفتاء

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، اليوم، مديري فروع الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة.

وأكد سماحته في كلمته لمديري الفروع أهمية الدور الذي تقوم به الفروع في خدمة المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة، حاثاً إياهم على الاستفادة من اللقاءات التي تقدمها الرئاسة لمديري الفروع وما يقدم فيها.

من جهة أخرى، ترأس نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، المشرف على مكتب سماحة مفتي عام المملكة الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، اللقاء السنوي لمديري فروع الرئاسة بالمملكة، وذلك بمركز التدريب بالرئاسة، بحضور مديري إدارات العموم بالرئاسة ومديري الفروع.

ونوه في بداية اللقاء بجهود مديري الفروع خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الرئاسة والأعمال المنوطة بها .

عقب ذلك قدم مديرو العموم في الرئاسة العامة للإفتاء أوراق عمل كل إدارة في مجال تخصصها.

وفي نهاية اللقاء فتح باب المناقشة وتقديم الآراء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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