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بعد نقل سوق الخضار.. "بلدية بيشة": حل بديل وجارٍ إيجاد موقع مناسب

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بعد نقل سوق الخضار.. "بلدية بيشة": حل بديل وجارٍ إيجاد موقع مناسب بعد نقل سوق الخضار.. "بلدية بيشة": حل بديل وجارٍ إيجاد موقع مناسب
أكدت أن إجراءاتها نظامية وتقضي بإعادة الأرض وفق ما خُصصت له

بعد نقل سوق الخضار..

أوضحت بلدية بيشة، بناءً على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول انتقال سوق الخضار والفواكه إلى موقع سوق التمور، أن الموقع السابق مخالف للائحة الاستثمار الصادرة مؤخراً.

وبينت البلدية أنه وعليه وتنفيذاً للقرارات والضوابط النظامية الخاصة بتطبيق المخطط الأصلي لتلك الأرض التي تقضي بإعادة الأرض وفق ما خُصصت له، وفي ضوء ذلك، تم العرض على المجلس البلدي، والإقرار باختيار موقع سوق التمور ليكون حلاً بديلاً لانتقال سوق الخضار والفواكه، مفيدة بأن العمل جارٍ على اختيار موقع آخر يخدم سكان شمال المحافظة.

وأكدت البلدية حرصها على تهيئة السوق الحالي بتقديم وتكامل الخدمات للباعة والمتسوقين، حيث لا يزال العمل قائماً؛ لتهيئته بما يتوافق مع تطلعات مرتادي السوق، وسيتم الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال خلال الأسابيع القادمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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