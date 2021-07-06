أخبار عاجلة

ابتكار معالج مثالي مخصص للأجهزة القابلة للارتداء والطي -
"مستشار تربوي": دراسة الابتدائية قد تكون عن بُعد وحضورية في المتوسطة والثانوية -
ينتشر عبر البراغيث.. وفاة طفلة أمريكية عمرها 10 سنوات بسبب الطاعون -
طائرة نقل عسكرية روسية ترسل 250 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" إلى سوريا -
استئناف امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية وسط إجراءات مشددة -
بدء امتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة -
طلاب «ثانوية الازهر» الإسكندرية يؤدون امتحان الفيزياء وسط إجراءات مشددة -
رفع 2000 طن قمامة.. الهجان يتابع أعمال النظافة وتوسعات الطريق الدائري بشبرا (صور) -
استئناف امتحانات الثانوية الأزهرية بعد عطلة العيد -
«طلاب أدبي الثانوية» يتوافدون على اللجان لأداء امتحان التاريخ في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد إفادة "مغادر لمناطق الصراع".. الاستئناف الجزائية تحدد موعداً للدعوى ضد "الصيعري"

Print
بعد إفادة "مغادر لمناطق الصراع".. الاستئناف الجزائية تحدد موعداً للدعوى ضد "الصيعري" بعد إفادة "مغادر لمناطق الصراع".. الاستئناف الجزائية تحدد موعداً للدعوى ضد "الصيعري"
المحكمة دعت المدعى عليه إلى الحضور وإلا فإنها ستحكم غيابياً وفق مواد نظام المرافعات

بعد إفادة

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لورود الإفادة من الجهة المختصة أن المدعى عليه محمد علي الصيعري "سعودي" بموجب الهوية الوطنية رقم (1083885879) مغادر لمناطق الصراع، فقد جرى تحديد موعد للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 17/ 12/ 1442هـ، الساعة الحادية عشرة والنصف.

ودعت المحكمة المدعى عليه إلى الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، موضحةً أنه في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصّت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ابتكار معالج مثالي مخصص للأجهزة القابلة للارتداء والطي

ابتكار معالج مثالي مخصص للأجهزة القابلة للارتداء والطي

"مستشار تربوي": دراسة الابتدائية قد تكون عن بُعد وحضورية في المتوسطة والثانوية

"مستشار تربوي": دراسة الابتدائية قد تكون عن بُعد وحضورية في المتوسطة والثانوية

ينتشر عبر البراغيث.. وفاة طفلة أمريكية عمرها 10 سنوات بسبب الطاعون

ينتشر عبر البراغيث.. وفاة طفلة أمريكية عمرها 10 سنوات بسبب الطاعون

شاهد.. 3 محاولات ناجحة في رفع الأثقال لـ "سراج" في حضور وزير الرياضة

شاهد.. 3 محاولات ناجحة في رفع الأثقال لـ "سراج" في حضور وزير الرياضة