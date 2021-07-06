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ابتكار معالج مثالي مخصص للأجهزة القابلة للارتداء والطي
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:35 صباحاً
"مستشار تربوي": دراسة الابتدائية قد تكون عن بُعد وحضورية في المتوسطة والثانوية
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:35 صباحاً
ينتشر عبر البراغيث.. وفاة طفلة أمريكية عمرها 10 سنوات بسبب الطاعون
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الأحد 25 يوليو 2021 10:35 صباحاً
طائرة نقل عسكرية روسية ترسل 250 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" إلى سوريا
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:30 صباحاً
استئناف امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية وسط إجراءات مشددة
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الأحد 25 يوليو 2021 10:29 صباحاً
بدء امتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:29 صباحاً
طلاب «ثانوية الازهر» الإسكندرية يؤدون امتحان الفيزياء وسط إجراءات مشددة
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:29 صباحاً
رفع 2000 طن قمامة.. الهجان يتابع أعمال النظافة وتوسعات الطريق الدائري بشبرا (صور)
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:29 صباحاً
استئناف امتحانات الثانوية الأزهرية بعد عطلة العيد
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:28 صباحاً
«طلاب أدبي الثانوية» يتوافدون على اللجان لأداء امتحان التاريخ في الشرقية
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:28 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
مكناش بنطيق بعض وأول خروجة رومانسية جت بعد سنتين.. منة عرفة وزوجها يكشفوا أسرار لقائهما لأول مرة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 06 يوليو 2021 01:24 مساءً
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