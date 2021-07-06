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مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

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مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث انقلاب سيارة بالمنيا مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

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لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى القديم بزمام مركز المنيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى القديم بالقرب من المقابر الجديدة بكمين الصفا.

انتقلت سيارات الإسعاف والجهات الأمنية وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى القديم بحرى المدافن الجديدة بعد كمين الصفا بمركز المنيا، نتيجة السرعة الزائدة. أسفر الحادث عن مصرع شخصين وهما: محمود م ج 47 سنة مدرس ومقيم بمدينة المنيا، عادل م ع 45 سنة ومقيم بمركز سمالوط، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى المنيا العام.

وأصيب في الحادث 9 أشخاص تراوحت اصابتهم جميعا بين كدمات وسجحات وكسور، وتم نقلهم الى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج. تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على السيارة وقائدها وأخطرت النيابة لتولى التحقيق والتصرف.

المصرى اليوم

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