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لحوم سودانية وبرازيلية.. أبرز خدمات «» استعدادًا لعيد الأضحى (الأماكن والأسعار)

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لحوم سودانية وبرازيلية.. أبرز خدمات «التموين» استعدادًا لعيد الأضحى (الأماكن والأسعار) لحوم سودانية وبرازيلية.. أبرز خدمات «» استعدادًا لعيد الأضحى (الأماكن والأسعار)

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كشف عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة ، تفاصيل استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المقبل موضحًا كيفية تطبيق الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

قال «خليل» خلال تصريحات تلفزيونية، في برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، الثلاثاء، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المديريات لتكثيف الحملات مع الجهات المعنية سواء من الصحة أو الجهات المسؤولة عن اللحوم المصنعة.

أضاف: «والطب البيطري لضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو غير المطابقة لطرق العرض والتداول، وذلك في إطار وصول السلع آمنة وسليمة ومطابقة للمواصفات القياسية المصرية للمواطن المصري».

تابع: «تم توفير اللحوم السودانية المذبوحة في طازجة ومختومة، في المجمعات الاستهلاكية، موضحًا أن وزير التموين أصدر تعليمات بعدم زيادة الأسعار عن السنة الماضية رغم التغيرات التي فرضتها جائحة ».

أوضح أن المجمعات الاستهلاكية تعمل خلال الفترة الراهنة على توازن الأسعار في السوق، حيث تتوفر اللحوم البرازيلية في السوق الخاص بسعر يتراوح بين 80 و85 جنيه، أما في المجمعات تتوفر بسعر 65 جنيه.

وأشار إلى أن اللحوم المصنعة متوفرة في الشركة القابضة بجودة مرتفعة وبأسعار أقل من السوق الخاص، كما تم ضخ كمية كبيرة جدًا مستلزمات عيد الأضحى مثل السكر والأرز والرقاق في المجمعات بأسعار أقل من السوق الخارجي.

المصرى اليوم

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