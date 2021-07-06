وزير التنمية المحلية يعين رئيس مدينة المنيا سكرتيرًا عامًا مساعدًا لأسيوط

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صدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لحوالي 17 قيادة محلية بمحافظات دمياط والجيزة والقليوبية وأسيوط والمنيا والإسماعيلية وكفر الشيخ والدقهلية .

تضمن القرار الوزاري تصعيد عدد من رؤساء المدن والمراكز إلى سكرتيري عموم مساعدين بالمحافظات من بينهم محمد صلاح الدين ناجى رئيس مركز ومدينة المنيا إلى سكرتير عام مساعد أسيوط.

كما تضمن تعيين ياسر محمد عبدالعزيز رئيسا لمركز ومدينة المنيا ، وخيري أحمد مرسى رئيس مركز ومدينة العياط بالجيزة إلى رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا. كما تضمن القرار عودة رئيس مركز دير مواس للعمل بديوان عام المحافظة.