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بعد مرور 6 أيام عن إنتهاء عقد البرغوث.. وسائل الإعلام تطارد رئيس برشلونة للاستفسار عن ميسي

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بعد مرور 6 أيام عن إنتهاء عقد البرغوث.. وسائل الإعلام تطارد رئيس برشلونة للاستفسار عن ميسي بعد مرور 6 أيام عن إنتهاء عقد البرغوث.. وسائل الإعلام تطارد رئيس برشلونة للاستفسار عن ميسي

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في ظل القلق الذي بدأ يتسرب إلى نفوس محبي برشلونة بعد مرور 6 أيام على نهاية عقدة أسطورة بلوجرانا ليونيل ميسي، وعدم ظهور أي جديد بشأن استمراره رسميا، خرج الرئيس خوان لابورتا برسالة قصيرة في هذا الشأن.

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة بشكل رسمي، بنهاية شهر يونيو الماضي، ولم يوقع على عقدٍ جديد حتى الآن، مما أثار خوف جماهير النادي الكتالوني.

وفور وصوله إلى مقر إدارة برشلونة بملعب كامب نو، لاحقت الكاميرات لابورتا، وسُئل بالطبع عن مستقبل ميسي.

واكتفى لابورتا بالقول:«كل شيء يسير على ما يرام»، بحسب ما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم الثلاثاء.

ولم يكشف لابورتا أي تفاصيل، لكنه ظل حازمًا بشأن استمرارية ميسي، على الرغم من ملاحقة فرق مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي للاعب، لمحاولة ضمه مجانا هذا الصيف.

ويحتاج برشلونة لخفض قيمة الراتب التي حددتها رابطة الليجا، قبل أن يتمكن من الإعلان عن استمرار ميسي.

المصرى اليوم

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