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خالد بيبو: نهدف إلى استكمال خطة التطوير بقطاع الناشئين بالأهلي .. ومواجهة التحديات الجديدة

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خالد بيبو: نهدف إلى استكمال خطة التطوير بقطاع الناشئين بالأهلي .. ومواجهة التحديات الجديدة خالد بيبو: نهدف إلى استكمال خطة التطوير بقطاع الناشئين بالأهلي .. ومواجهة التحديات الجديدة

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قال خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، إن جلسة محمود الخطيب رئيس النادى، ولجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح، و زكريا ناصف عضو اللجنة، مع التشيكي ميشال بروكيتش، المدير الفني لقطاع الناشئين، جاءت مثمرة للغاية، مشددًا على أنها شهدت مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بما تم إنجازه في الموسم الماضي بالنسبة للقطاع، إلى جانب الحديث عن تحديات المرحلة المقبلة من أجل استكمال خطة تطوير قطاع الناشئين الداعم الأول للفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح أن الاجتماع شهد أيضًا مناقشة تحديات المرحلة المقبلة من أجل استكمال خطة العمل التي سبق أن وُضعت بهدف تطوير قطاع الناشئين بالنادي.

وأشار إلى أن الأمور تسير بشكل أكثر من رائع في تنفيذ الخطة الموضوعة للقطاع على كافة الأصعدة، وفقًا لجدول زمني ممنهج من أجل بلوغ الأهداف المنشودة في تطوير القطاع بالشكل الذي يليق بقيمة نادي القرن.

وأضاف أنه سعيد للغاية بتصعيد أكثر من لاعب بفرق الشباب إلى الفريق الأول، مؤكدًا أن نجاح أحمد نبيل كوكا أحد أبرز عناصر قطاع الناشئين ووجوده بشكل أساسي مع الفريق الأول في خمس مباريات أمر يدعو للفخر، ويؤكد أن الأمور تسير في الطريق الصحيح بشأن إمداد الفريق الأول بالعناصر المميزة من القطاع.

وشدد مدير قطاع الناشئين على أن الأمور لا تتوقف فقط عند الجانب الفني، ولكنها تمتد إلى مجال الاستثمار، من خلال إتاحة الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب المميزين لخوض تجربة الاحتراف الخارجي لصقل مواهبهم، بالإضافة إلى نجاح عدد كبير من لاعبي قطاع الناشئين بالنادي مع الأندية المعارين إليها، وكلها مكاسب يجني النادي ثمارها بشكل كبير على كافة المستويات.

المصرى اليوم

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