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التشكيل المتوقع للمواجهة النارية بين إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي اليورو

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التشكيل المتوقع للمواجهة النارية بين إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي اليورو التشكيل المتوقع للمواجهة النارية بين إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي اليورو

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تُفتتح مباريات نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، اليوم الثلاثاء، بلقاء ناري بين إيطاليا وإسبانيا، على ملعب ويمبلي بإنجلترا.

وتأهل منتخب الأتزوري لهذا الدور على حساب بلجيكا (2-1)، بينما أقصى لاروخا نظيره السويسري بركلات الترجيح.

وبحسب موقع «هو سكورد» العالمي، فستشهد المباراة مواجهة قوية بين المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، وثنائي الدفاع الإيطالي جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي، حيث يتزامل الثلاثي في يوفنتوس.

وسيدفع روبرتو مانشيني، المدير الفني لإيطاليا، بإيمرسون بالميري في مركز الظهير الأيسر، لتعويض غياب ليوناردو سبينازولا الذي تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس أمام بلجيكا، وخضع لجراحة.

ووفقًا لموقع «هو سكورد»، فإن التشكيل المتوقع للفريقين في مباراة اليوم، جاء كالآتي:
إيطاليا
«دوناروما- إيمرسون- كيليني- بونوتشي- دي لورينزو- فيراتي- جورجينيو- باريلا- إنسيني- كييزا- إيموبيلي».

إسبانيا
«سيمون- ألبا- توريس- لابورت- أزبيلكويتا- بوسكيتس- كوكي- بيدري- فيران توريس- أولمو- موراتا»

المصرى اليوم

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