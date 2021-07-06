الهجرة تتيح استمارة تسجيل للمصريين العالقين بالإمارات في طريقهم للسعودية (الرابط)

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تهيب وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالمواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات «ترانزيت» الذين لم يتمكنوا من التوجه إلى السعودية، بعد غلقها مجالها الجوي، بملء استمارة تسجيل وزارة الهجرة لحصر أعداد المُسجلين، وفحص آاليات إعادتهم إلأى البلاد.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى أنه فور تسجيل أعداد الراغبين في العودة من المصريين العالقين بالإمارات، سيتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار، للتفاوض مع شركات السياحة لبحث مدى إمكانية عودة المواطنين الراغبين على نفس الشركات التي سافروا من خلالها وبحث آليات تطبيق ذلك..

وناشدت الوزارة المواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات بالالتزام بقوانين البلد المضيف، وذلك من أجل حماية المواطنين المصريين العالقين وحرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية على أرض الدولة المضيفة، حيث إن الدولة المصرية حريصة على أبنائها حتى مرور الأزمة دون أن يُضار أي شخص.

وتطالب الوزيرة المواطنين -الراغبين في العودة- بتسجيل بياناتهم بالتفصيل خاصة اسم الدولة الموجود فيها حاليا واسم شركة السياحة التي سافر عبرها، وذلك عبر الرابط التالي:

‏https://forms.gle/P8CBohESSQUML9m99

في السياق ذاته قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن وزارة الهجرة تعكف على حل أزمة المصريين العالقين في الإمارات والذين كانوا متوجهين إلى السعودية، بعد غلق المملكة العربية السعودية مجالها الجوي، وفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أمس أن الدولة المصرية تحترم قرارات الدول بشأن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مؤكدة أن السعودية لم تقرر حتى الآن موعد فتح المجال الجوي، لذلك ستعمل وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة السياحة، على عودة المصريين مرة أخرى إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الوزيرة، قائلة: «تلقنا استغاثات كثيرة من المصريين، وغدا سنخرج ببيان من وزارة الهجرة موجه للمصريين العالقين في الإمارات، لمن يريد العودة إلى مصر عن طريق شركة السياحة التي خرج عن طريقها لدبي متوجها للسعودية، ونحن حتى الآن تلقنا طلبات من 900 مصري للعودة».