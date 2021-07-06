تحرير 3053 محضرًا تموينيًا في حملات تفتيشية ورقابية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية، لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجارى.

حيث شنت الإدارات التموينية المختلفة بنطاق المحافظة، حملات مفاجئة على الأسواق خلال شهر يونيو الماضي، أسفرت عن تحرير ٣٠٥٣ محضراً متنوعاً منها محاضر للمخابز البلدية والسياحية، ما بين نقص وزن رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات والإشتراطات الصحية، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير محاضر للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة، وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.

وأشارت فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين إلى أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 5 أطنان ونصف دقيق مدعم، و٧ أطنان ونصف دقيق مدعم و١٠٠ ربطة سكر، و٣ أطنان ملح و٦٠٠ عبوة زيت تمويني، و٢ طن فراولة، و٥٠ كرتونة شيبسي، و٥٠٠ كيلو زيتون، و١٠٠ كيلو كبدة، و١ طن هياكل، و٩ أطنان و٣٨٦ كيلو لحوم، و٢٤٠ كيلو مكرونة جميها سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضافت أنه تم ضبط سلع غير غذائية منها ١٠٠٠ لتر سولار، و٣٠٠ كيلو منظفات، و١٤٥ عبوة مبيدات زراعية، و٥٤ زجاجة مطهرات جميعها سلع مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق.

وأكدت تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة، للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية، لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.