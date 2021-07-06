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«عطية»: إمهال «أبوكراع» حتى 25 يوليو لتقديم المستندات في «إسقاط قيده»

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«عطية»: إمهال «أبوكراع» حتى 25 يوليو لتقديم المستندات في «إسقاط قيده» «عطية»: إمهال «أبوكراع» حتى 25 يوليو لتقديم المستندات في «إسقاط قيده»

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أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، بيانا لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بشأن التحقيق في الشكوى المقدمة لإسقاط قيد خالد أبوكراع، عضو مجلس النقابة، للأسباب الواردة بالشكوى.
وقال «عطية»، في البيان: «بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى ملف الشكوى المقدمة لإسقاط قيد خالد أبوكراع للأسباب الواردة بالشكوى، وبعد الاطلاع على أقوال أبوكراع، المبداة مرتين في ملف الشكوى وعلى المذكرة التي قدمها بدفاعه وحوافظ المستندات المقدمة منه سلفًا».
وأضاف: «وإذ أبدى ودفاعه بجلسة التحقيق الأخيرة ٢٢ مايو ٢٠٢١ الرغبة في الاطلاع على ما سبق اطلاعه عليه فأعطيناه ودفاعه صورة مما ورد إلينا من النيابات المختلفة بشأن ما صدر ضده».
وتابع: «وإذ رفض ودفاعه المرافعة رغم سابقة مرافعته وتقديمه مذكرة سلفا بدفاعه، وحرصًا على منحه فرصة أخرى لتقديم ما يعن له من مستندات ومذكرات، يبلغ قانونًا عن طريق الشؤون القانونية، والأمين العام بالتقدم ودفاعه بما يشاء من مستندات ومذكرات حتى يوم 25 من شهر يوليو ٢٠٢١».

المصرى اليوم

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