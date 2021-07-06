هاني شاكر على مسرح النافورة في حفل جماهيري ضخم 7 يوليو

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تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا لامير الغناء العربى هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى ومشاركة مطربا الاوبرا ياسر سليمان وايمان عبدالغنى وذلك في الثامنة مساء الخميس 8 يوليو على مسرح النافورة

يتضمن البرنامج فاصلين يشدو خلال الثانى هانى شاكر بنخبة مختارة من اجمل اعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد إلى جانب مجموعة من اغانى الطرب العربى منها بلدى، بقالي كتير، كل ليلة، لو رحت بعيد، ضحك ولعب وجد وحب، معاك، ياريتني، انا قلبي ليك، سألتك، خايف مرة احب، وعد مني، بعد حبك، بحبك انا، جواب، قل لي عمل لك ايه، لسه بتسألي، احلف بسماها إلى جانب احدث اعماله لو سمحتوا .

اما الفاصل الاول يتغنى خلاله ياسر سليمان ب قدك المياس ويا ليلة ماجانى الغالى وتؤدى ايمان عبدالغنى ب قلبى دليلى، بيت العز، نسم علينا الهوا وانا بعشقك.

من جانبه اعلن هانى شاكر سعادته بالمشاركة الدائمة في نشاط وفعاليات دار الاوبرا المصرية التي وصفها بقلعة الفنون الجادة في مصر.