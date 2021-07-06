 «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لأهالي «الاعتزاز»

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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غداً الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية الاعتزاز بمركز سمالوط، على مدار يومين متتاليين 7 و8 يوليو الجاري، وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال- الباطنة- الأسنان- الجلدية – القلب والصدر»، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.