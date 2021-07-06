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كلية الزراعة بالوادي الجديد: توفير الأضاحي بأسعار مناسبة للمواطنين

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اكد الدكتور أيمن كساب، عميد كلية الزراعة بجامعة الوادى الجديد إن مزرعة الكلية بمنطقة الكيلو 10 شمال مدينة الخارجة، وفرت عدد من رؤس الأضاحى العجول والاغنام والماعز وطرحها للمواطنين بأسعار مناسبة وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك كمشاركة من الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بأسعار مخفضة للمواطنين.

من جانبه اوضح الدكتور حاتم حمدون رئيس قسم الانتاج الحيوانى والمشرف العلمى عن المزرعة، ان رئيس الجامعة يولى اهتمام كبير بمزرعة الكلية التي بها عدد من رؤس الابقار والاغنام والماعز يتم طرحها للعاملين في الجامعة والمجتمع المدنى في اطار المشاركة المجتمعية التي تقدمها الجامعة لمجتمع الوادى الجديد.

واضاف، انه على الراغبين في حجز الاضاحى التوجه لمزرعة كلية الزراعة بالكيلو 10 وسط توفير كافة وسائل الراحة للمواطنين والرد على كافة التساؤلات والأسعار.

المصرى اليوم

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