العثور على طفل حديث الولادة داخل الزراعات بطوخ

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تكثف الأجهزة الأمنية في القليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على طفل حديث الولادة داخل الزراعات بقرية العمار التابعة لمركزشرطة طوخ.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة طوخ بورود بلاغا من اهالي قرية العمار بطوخ بالعثور على جثة طفل وسط الزراعات.

انتقلت قوة أمنية من مركز طوخ وتم ايداع الطفل داخل الوحدة الصحية بالقرية لحين عمل التحريات حول الواقعة وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة للوصول لأي معلومات أو مشاهدات تساعد في الوصول إلى أسرة الطفل أو المسؤول عن إلقائه في الزراعات.