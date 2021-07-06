صور.. مصطفى قمر يكشف اسم أقرب صديق في الوسط الفني

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نشر الفنان مصطفى قمر مجموعة صور جديدة له تجمعه بالفنان طارق عبدالعزيز، عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام، وعلق عليها وكتب: «الأخوة والصداقة الحقيقية تدوم طول العمر ربنا يخليك ليا ياطارق، ودايمًا ناجح بأعمالك المتميزة، طارق عبدالعزيز تاريخ كبير ومشوار طويل وصعب ربنا يحفظك ياطارق أنت والأسرة الكريمة وعايز اسألك»اصحاب انا وانت والا«؟.

معروف ان مصطفى وطارق أجتمعا معًا في بطولة مسلسل «فارس بلا جواز» المارثون الرمضاني الماضي، بمشاركة راندا عبدالسلام، بيومي فؤاد، سليمان عيد، تيام قمر، طارق الابياري، بشرى، مي سليم وويزو وشيري عادل وندى موسى، وهو من تأليف فداء الشندويلي مدير تصوير تامر جوزيف، إخراج معتز حسام.