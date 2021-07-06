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بالصور.. رجاء الجداوي كما لم تشاهدها من قبل مع هند صبري

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بالصور.. رجاء الجداوي كما لم تشاهدها من قبل مع هند صبري بالصور.. رجاء الجداوي كما لم تشاهدها من قبل مع هند صبري

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حرصت الفنانة هندصبري على احياء الذكرى الأولى لرحيل الفنانة رجاء الجداوي، بنشر مجموعة صور تجمعهن معًا لأول مرة، عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام، وعلقت عليها «هند» وكتبت: «سنة عدّت على رحيل الغالية، وحشتيني فوق ما كنت أتصوّر يا جوجة، في الجنة ونعيمها ان شاء الله».

معروف أن هند قامت مؤخرًا ببطولة مسلسل «هجمة مرتدة» إلى جانب النجم أحمد عز، بمشاركة هشام شليم، نضال الشافعي، ندي موسي، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، هشام سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء، ومأخوذ عن ملف حديث للمخابرات العامة المصرية.

المصرى اليوم

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