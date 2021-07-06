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العثورعلى حطام طائرة النقل الروسية «أن – 26» المفقودة في أقصى شرق

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العثورعلى حطام طائرة النقل الروسية «أن – 26» المفقودة في أقصى شرق روسيا العثورعلى حطام طائرة النقل الروسية «أن – 26» المفقودة في أقصى شرق

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ذكرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أن رجال الإنقاذ عثروا على حطام الطائرة «ان – 26» التي فقد الاتصال بها خلال رحلة داخلية في كامتشاتكا.

ونقلت وكالة أنباء «تاس» عن أليكسي خرابروف، مدير عام مؤسسة طيران كامتشاتكا قوله: «نعم، عثروا على حطام الطائرة. لا أستطيع أن أقول أين وفي أي ظروف. غدا فقط يمكن أن تتوفر المعلومات. ستتوجه الطائرة إلى المكان في الصباح، وستبدأ المروحية في العمل».

وأكد مصدر في خدمات الطوارئ العثور على حطام الطائرة المنكوبة، مشيرا إلى عدم وجود ناجين من الكارثة الجوية، فيما أفادت وزارة الطوارئ بأن الحطام عثر عليه على بعد 3.8 كيلو مترات من مطار بلدة بالانا، مشيرا إلى أن الطائرة اصطدمت بتلة قبل سقوطها ما أدى إلى تحطمها.

المصرى اليوم

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