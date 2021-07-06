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رئيس «الإنجيلية»: ندعم القيادة السياسية في حماية موادنا المائية

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رئيس «الإنجيلية»: ندعم القيادة السياسية في حماية موادنا المائية رئيس «الإنجيلية»: ندعم القيادة السياسية في حماية موادنا المائية

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أرسل ‏الدكتور القس أندريه زكي، ‏رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بيانا إلى مجلس الكنائس العالمي، ومجلس كنائس كل أمريكا، ورابطة الكنائس الإنجيلية في العالم ومجلس كنائس الشرق الأوسط، وقادة كبريات الكنائس الأمريكية والأوروبية، ومنظمات المجتمع المدني لدعم في موقفها التاريخي والعادل لمواردها المائية.

وأكد زكي أن بلادنا الغالية مصر تشهد تحدياتٍ كبيرة تهدد مواردها المائية وحقوق مواطنيها التاريخية بشكلٍ مباشر.

واعلنت الطائفةُ الإنجيليةُ، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، دعمَها الكاملَ للقيادة السياسية المصرية، وتأييدَها للدورِ الوطنيّ المخلص للدولة المصرية ما بعد ٣٠ يونيو، دولة القدرة والقرار، ونثق في قراراتها، والتي من شأنِها حمايةُ حقوقنا ومواردنا المائية، والدفاعُ عن أمنِنا القوميّ.

ودعت رئاسة الطائفة جميع كنائسنا الإنجيليَّة في مصر والعالم، للصلاة من أجل أن يحفظ اللهُ مصرَ في مواجهةِ كل من يهدِّدُ حقوق ومقوماتِ الدولةِ المصريَّة الأصيلة.

المصرى اليوم

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