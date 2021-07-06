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حافظ المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على صدارة هدافي الفريق في بطولة الدوري الممتاز.

ونجح بن شرقي في هز شباك المنافسين في ١٢ مناسبة وذلك بعد أن خاض الزمالك ٢٧ جولة من عمر مسابقة الدوري.

فقد سجل بن شرقي ١٢ هدفا مع الفريق في الدوري أمام كل من: مصر المقاصة، والمقاولون العرب وسموحة وإنبي (هدفين) وأمام سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي، وبيراميدز والمصري هدفاً .

وشارك أشرف بن شرقي في ٢٥ مباراة في بطولة الدوري حتى الآن، حيث سجل ١٢ هدفاً وصنع ٤ أهداف، وحصل على ٤ كروت صفراء.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد ٦١ نقطة وذلك بعد أن خاض الأبيض ٢٧ مباراة، فاز في ١٨ مواجهة، وتعادل في ٧ مباريات، وخسر مرتين، وسجل الأبيض ٤٨ هدفاً، وتلقت شباكه ١٨ هدفاً.