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كشف طارق يحيى رئيس قطاع الكرة بنادي الزمالك، عن إجراء تصفيات نهائية خلال الفترة المقبلة، للاختبارات التى قام الزمالك بإقامتها في باقي محافظات مصر، وذلك بالتنسيق مع جمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين، وبدر حامد مدير قطاع الناشئين.

أضاف يحيى أن التصفيات النهائية ستكون للاعبين الذي تم اختيارهم من هذه المحافظات وفقا للمعايير الفنية والضوابط الإدارية، وذلك من قبل اللجان الفنية التى كانت تتواجد وتقوم بعملية الاختبار.

وتم اختيار لجنتين على أعلى مستوي من نجوم الزمالك السابقين ، من أجل اختيار العناصر ضمن التصفيات النهائية للمنضمين من المحافظات ، وذلك من أجل إعطاء أكبر قدر من المصداقية في الاختيار، حيث ستكون هناك لجنة خاصة بتصفيات اختيار مرحلة الناشئين وتضم كوكبة لامعة من نجوم الزمالك السابقين وهم: غانم سلطان، أحمد عبد الحليم، بدر حامد، حسن بصري، عادل المأمور، حمادة عبد اللطيف، عادل الدسوقي، تامر عبد الحميد دونجا، أسامة حسن، والجانب الإداري شكري حسن.

أما بخصوص اللجنة الخاصة بتصفيات اختيار البراعم الصغيرة فستضم كل من: نصر إبراهيم، سيد سلامة، محمد أحمد، علي يونس، خالد مصطفي، وإيهاب رفاعي، إحسان الشحات، والجانب الإداري محمد صبحي.

ومن المقرر أن تجري التصفيات النهائية لاختيار العناصر التى تم إجراء اختبارات لها داخل باقي المحافظات خلال المواعيد التالية :

– الأحد ٢٥ يوليو ، محافظتي البحيرة ، الفيوم “دمو”.

-الإثنين ٢٦ يوليو ، محافظتي الشرقية “الحسنية ” ، القليوبية “الخانكة”.

-الثلاثاء ٢٧ يوليو ، محافظتي الفيوم “أبشواي” ، الشرقية “طحا المرج” ..

– الأربعاء ٢٨ يوليو ، محافظتي القاهرة ” نادي الشمس الكابيتانو” ، الإسماعيلية “التل الكبير ” .

-الخميس ٢٩ يوليو، محافظتي القاهرة “شباب الساحل” ، الشرقية “فاقوس” .

– السبت ١ أغسطس محافظة الجيزة ” العياط ، برطس” .

– الأحد ٢ أغسطس، محافظتي البحيرة “دمنهور” ، الشرقية “الإبراهيمية”.

وتقام التصفيات النهائية على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء ، ابتداء من الساعة 9 صباحا ، في المواعيد التى تم ذكرها سابقا وفقا لموعد كل محافظة ، بحيث تكون تصفيات البراعم على ملعب 1 ، والناشئين على ملعب 2 ، وحراس المرمي على ملعب 3 .