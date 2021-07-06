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الزراعة: رخص استيراد الخضروات هدفها تنظيم السوق وحماية الثروة النباتية

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الزراعة: رخص استيراد الخضروات هدفها تنظيم السوق وحماية الثروة النباتية الزراعة: رخص استيراد الخضروات هدفها تنظيم السوق وحماية الثروة النباتية
أكدت ضرورة تعزيز الأمن الغذائي واستمرار تدفق المنتجات المستوردة

الزراعة: رخص استيراد الخضروات هدفها تنظيم السوق وحماية الثروة النباتية

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، أحمد المسيند، أن الهدف من إطلاق آلية جديدة لاستيراد الخضروات والفواكه؛ هو ضبط جودة المنتجات المستوردة، وحماية الثروة النباتية.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح " المذاع على قناة "السعودية"، اليوم الثلاثاء، قال "المسيند": خدمة رخص الاستيراد تتيح لراغبي الاستيراد تقديم طلباتهم إلكترونيًّا؛ على أن يبدأ التطبيق في الأول من محرم المقبل.

وأضاف وفق موقع "هيئة الإذاعة والتليفزيون": دراسة الطلب لا تتجاوز ثلاثة أيام، ويتم إعلام مقدم الطلب في حالة الموافقة أو الرفض مع توضيح الأسباب، كما أن نيْل رخصة الاستيراد يعني الحصول على أذونات الاستيراد.

وأردف المتحدث: لا بد أن يكون المستثمر إما سعوديًّا كامل الأهلية ولديه ملاءة مالية، أو مستثمرًا أجنبيًّا مرخصًا له بممارسة هذا النشاط.

وشدد على ضرورة تنظيم السوق وتعزيز الأمن الغذائي واستمرار تدفق المنتجات المستوردة إلى المملكة، وحماية الثروة النباتية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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