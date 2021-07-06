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تشغيل كاميرات مراقبة لامتحانات الثانوية العامة

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تشغيل كاميرات مراقبة لامتحانات الثانوية العامة تشغيل كاميرات مراقبة لامتحانات الثانوية العامة

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أعلنت مديريه التربيه والتعليم بمحافظه بني سويف ان وزاره التربية والتعليم تقوم باستعدادات لتجهيز اعمال امتحانات الثانويه العامه وترتيبا على ذلك فقد تعاقدت الوزاره مع احدى الجهات السياديه لتنفيذ منظومه تدريب وتشغيل كاميرات مراقبه لاعمال امتحانات الثانويه العامه.

ونبهت مديريه التربيه والتعليم ببنى سويف على مسؤولى المدارس المقرر انعقاد لجان الامتحانات بها «لجان السير» بفتح المدارس خلال الفتره الحاليه لمندوب الجهات السياديه للعمل بالمدارس على مدار«24 ساعه» حتى تتمكن من انهاء الاعمال المنوطه بها للرقابه وتنظيم اعمال الامتحانات.

المصرى اليوم

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