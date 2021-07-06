بالصور.. «صحة القليوبية» تتابع حالات العزل المنزلي للمصابين بكورونا
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قال الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ان الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالقليوبية تواصل متابعة الحالة الصحية لجميع الحالات المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، ومتابعة المخالطين لهم بالعزل المنزلي وذلك على مستوى جميع مراكز المحافظة وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد .
اوضح وكيل وزارة الصحة ان المبادرة تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتستهدف المبادرة متابعة الحالة الصحية لجميع الحالات المرضية المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، ومتابعة المخالطين لهم بالعزل المنزلي. مشيراً إلي أن المبادرة تولي اهتماماً كبيراً بكبار السن، ومرضي الأمراض المزمنة، ويتم الزيارات المنزلية لهم في أيام محددة، وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة المصرية والمبادرة يتم تنفيذها من خلال فرق طبية، منهم فرق طبية متحركه تقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضاً يمكن للحالات المعزولة المتابعة الهاتفية على الخط 1440 وتتم المتابعة بواسطة الفرق الطبية الثابتة.