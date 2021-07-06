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بالصور.. «صحة القليوبية» تتابع حالات العزل المنزلي للمصابين بكورونا

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قال الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ان الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالقليوبية تواصل متابعة الحالة الصحية لجميع الحالات المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، ومتابعة المخالطين لهم بالعزل المنزلي وذلك على مستوى جميع مراكز المحافظة وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي المستجد .

اوضح وكيل وزارة الصحة ان المبادرة تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتستهدف المبادرة متابعة الحالة الصحية لجميع الحالات المرضية المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، ومتابعة المخالطين لهم بالعزل المنزلي. مشيراً إلي أن المبادرة تولي اهتماماً كبيراً بكبار السن، ومرضي الأمراض المزمنة، ويتم الزيارات المنزلية لهم في أيام محددة، وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة المصرية والمبادرة يتم تنفيذها من خلال فرق طبية، منهم فرق طبية متحركه تقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضاً يمكن للحالات المعزولة المتابعة الهاتفية على الخط 1440 وتتم المتابعة بواسطة الفرق الطبية الثابتة.

متابعة حالات الحجر المنزلى فى القليوبية
متابعة حالات الحجر المنزلى فى القليوبية
متابعة حالات الحجر المنزلى فى القليوبية
متابعة حالات الحجر المنزلى فى القليوبية
متابعة حالات الحجر المنزلى فى القليوبية

المصرى اليوم

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