الغواصون بالبحر الأحمر يرحبون بتولي «السياحة» مهام الصلاحية الفنية بدلا من «الغرفة»

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رحب العاملون في مجال الغوص والانشطة البحرية بمحافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء بتولي وزارة السياحة القيام باعمال الصلاحية الفنية وتحديد لوائح الجزاءات التي يتم تطبقها على مراكز الغوص والعاملين من مدربي ومرشدي الغوص تحت مظلة وزارة السياحة. وذلك بدلا من غرفة سياحة الغوص لتعارض ذلك مع امتلاك اعضاء الغرفة لعدد من شركات ومراكز الغوص.

واكد العاملون بالغوص انهم تعرضوا لظلم كبير خلال السنوات الماضية من مسؤولي الغرفة من خلال قرارات الاغلاق والجزاءات والوقف عن العمل للمرشدين ومدربي الغوص وان مسؤولي الغرف كانوا يقومون بتولي الصلاحية الفنية والتفتيش،وهم في،نفس للوقت اصحاب مراكز غوص ما يؤدي إلى تعارض المصالح، وان تولي وزارة السياحة القيام باعمال الصلاحية الفنية سيساهم في استقرار قطاع الغوص الذي يعد من اهم عوامل الجذب السياحي.

كان رئيس غرفة سباحة الغوص بالبحر الاحمر وجنوب سيناء قد تقظم باستقالته للدكتور خالد العناني وزير السياحة.