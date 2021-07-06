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تحصين 1440 طائرا ضد الأمراض الوبائيه بكفرالشيخ

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تحصين 1440 طائرا ضد الأمراض الوبائيه بكفرالشيخ تحصين 1440 طائرا ضد الأمراض الوبائيه بكفرالشيخ

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شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكداً أنه تم تحصين 14440 طائر ضد الأمراض الوبائية، و1500 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور فضلاً عن تطهير 5 أسواق، و12 رياشة، ومعاينة 3 مزارع، وسحب 50 عينة ما قبل البيع، بالإضافة إلى استخراج 15 تصريح نقل طيور، بإجمالي 22000 طائر، موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكداً على إستمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

أضاف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، أن مازالت حملات الإرشاد البيطري للمواطنين للتعريف بفائدة التحصين ضد مرض الحمي القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وضروره التحصين والترقيم والتسجيل، مستمرة بإدارات سيدي غازي، وفوة، والرياض، وقلين، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية.
وقال عبداللاه، أن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة.

المصرى اليوم

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